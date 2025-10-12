盤中速報 - Radiant Capital大漲86%，報0.02美元
Radiant Capital(RDNT)在過去 24 小時內漲幅超過86%，最新價格0.02美元，總成交量達0.87億美元，總市值0.29億美元，目前市值排名第 179 名。
近 1 日最高價：0.04美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：1,292,073,967。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-29.56%
- 近 1 月：-33.74%
- 近 3 月：-36.33%
- 近 6 月：-21.69%
- 今年以來：-75.82%
