search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 以太幣經典大漲28.8%，報14.67美元

鉅亨網新聞中心


以太幣經典(ETC)在過去 24 小時內漲幅超過28.8%，最新價格14.67美元，總成交量達1.03億美元，總市值22.55億美元，目前市值排名第 26 名。

近 1 日最高價：16.35美元，近 1 日最低價：8.76美元，流通供給量：153,280,420。

乙太坊經典（ETC）是2016年7月推出的乙太坊（ETH）的硬分叉。其主要功能是作為智慧合約網絡，能夠託管和支持去中心化應用程式（DApps）。 它的本機權杖是ETC。自推出以來，乙太坊經典（Ethereum Classic）一直試圖與乙太坊區分開來，這兩個網絡的技術路線圖隨著時間的流逝越來越遠。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-24.42%
  • 近 1 月：-31.37%
  • 近 3 月：-19.50%
  • 近 6 月：-3.10%
  • 今年以來：-43.05%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅以太幣經典

相關行情

台股首頁我要存股
以太幣經典14.93+12.7%
以太幣3752.39-3.16%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty