盤中速報 - 以太幣經典大漲28.8%，報14.67美元
以太幣經典(ETC)在過去 24 小時內漲幅超過28.8%，最新價格14.67美元，總成交量達1.03億美元，總市值22.55億美元，目前市值排名第 26 名。
近 1 日最高價：16.35美元，近 1 日最低價：8.76美元，流通供給量：153,280,420。
乙太坊經典（ETC）是2016年7月推出的乙太坊（ETH）的硬分叉。其主要功能是作為智慧合約網絡，能夠託管和支持去中心化應用程式（DApps）。 它的本機權杖是ETC。自推出以來，乙太坊經典（Ethereum Classic）一直試圖與乙太坊區分開來，這兩個網絡的技術路線圖隨著時間的流逝越來越遠。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-24.42%
- 近 1 月：-31.37%
- 近 3 月：-19.50%
- 近 6 月：-3.10%
- 今年以來：-43.05%
