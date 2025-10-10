search icon



盤中速報 - 台積電ADR(TSM-US)大跌5.06%，報284.71美元

鉅亨網新聞中心


台積電ADR(TSM-US)截至台北時間10日23:33股價下跌15.17美元，報284.71美元，跌幅5.06%，成交量7,826,974（股），盤中最高價300.20美元、最低價284.46美元。

美股指數盤中表現

台積電ADR(TSM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.09%
  • 近 1 月：+19.51%
  • 近 3 月：+29.35%
  • 近 6 月：+112.12%
  • 今年以來：+51.85%

美股盤中速報台積電ADR

S&P 5006628.70-1.58%
道瓊指數45781.28-1.24%
NASDAQ22608.76-1.81%
費城半導體6596.05-3.57%
台積電ADR289.43-3.48%

