盤中速報 - 台積電ADR(TSM-US)大跌5.06%，報284.71美元

台積電ADR(TSM-US)截至台北時間10日23:33股價下跌15.17美元，報284.71美元，跌幅5.06%，成交量7,826,974（股），盤中最高價300.20美元、最低價284.46美元。
台積電ADR(TSM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.09%
- 近 1 月：+19.51%
- 近 3 月：+29.35%
- 近 6 月：+112.12%
- 今年以來：+51.85%
