search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、華邦電 (2344-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中鋼 (2002-TW)、力積電 (6770-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、華邦電 (2344-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、華邦電 (2344-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、台積電 (2330-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)


5. 外資當日 (08) 賣超的股票
華邦電 (2344-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、力積電 (6770-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、台玻 (1802-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
中鋼19.05+0.26%
華邦電44.2+7.15%
力積電31.8+2.58%
台積電1445+2.12%
台玻31.95+0.95%
元大台灣5061.85+1.14%
國泰台灣領袖5025.97+1.05%
期街口布蘭特正210.91-1.00%
中信中國50正214.4+1.48%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
力積電

90.91%

勝率
偏強
華邦電

70.59%

勝率

#上升三紅K

偏強
力積電

90.91%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
華邦電

70.59%

勝率

#定海雙針

偏弱
中鋼

70.59%

勝率

#營收獲利增加

偏強
力積電

90.91%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty