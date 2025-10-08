search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：B2gold Corp(BTG-US)EPS預估上修至0.57元，預估目標價為5.38元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對B2gold Corp(BTG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.57元，其中最高估值0.76元，最低估值0.4元，預估目標價為5.38元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.76(0.76)1.051.061.14
最低值0.4(0.4)0.270.40.2
平均值0.55(0.55)0.660.750.71
中位數0.57(0.55)0.630.790.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.49億44.20億44.24億38.73億
最低值29.22億28.49億28.90億27.69億
平均值31.76億36.32億36.92億33.21億
中位數31.77億35.01億37.91億33.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.600.400.240.01-0.48
營業收入17.89億17.62億17.33億19.34億19.02億

詳細資訊請看美股內頁：
B2gold Corp(BTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSBTG

