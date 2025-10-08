鉅亨速報 - Factset 最新調查：B2gold Corp(BTG-US)EPS預估上修至0.57元，預估目標價為5.38元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對B2gold Corp(BTG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.57元，其中最高估值0.76元，最低估值0.4元，預估目標價為5.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.76(0.76)
|1.05
|1.06
|1.14
|最低值
|0.4(0.4)
|0.27
|0.4
|0.2
|平均值
|0.55(0.55)
|0.66
|0.75
|0.71
|中位數
|0.57(0.55)
|0.63
|0.79
|0.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.49億
|44.20億
|44.24億
|38.73億
|最低值
|29.22億
|28.49億
|28.90億
|27.69億
|平均值
|31.76億
|36.32億
|36.92億
|33.21億
|中位數
|31.77億
|35.01億
|37.91億
|33.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.60
|0.40
|0.24
|0.01
|-0.48
|營業收入
|17.89億
|17.62億
|17.33億
|19.34億
|19.02億
詳細資訊請看美股內頁：
B2gold Corp(BTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
