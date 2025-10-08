鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-08 10:20

‌



2025 年諾貝爾化學獎將在今 (8) 日下午 17 時 45 分揭曉，此獎項長期被認為是最難預測的諾貝爾獎類別，而今年因為「諾貝爾獎風向標」科睿唯安 (Clarivate)「引文桂冠獎」(Citation Laureates) 的指向，華人科學家獲獎的期待值顯著攀升。

2025年諾貝爾化學獎今晚出爐 兩位華人科學家呼聲最高 一位還曾任台灣中研院長（圖：Shutterstock）

9 月底，科睿唯安將 2025 年化學領域「引文桂冠獎」首次授予中國科學家—中國科學院院士張濤。張濤因為在單原子催化領域的開創性工作獲此殊榮，他的研究兼具理論原創性與工業化應用價值，與諾貝爾獎「表彰對人類做出最大貢獻」的宗旨高度契合。

‌



另一位備受矚目的華人科學家是美國國家科學院院士翁啟惠。他在生物有機化學與糖分子科學領域貢獻卓著，是全球首位透過酵素技術大規模合成複雜多醣體及糖肽的學者。

2014 年，翁啟惠曾獲沃爾夫化學獎，這一國際頂級科學獎史上多次「預演」諾獎，此前「OLED 之父」鄧青雲、何川等華裔科學家亦曾憑沃爾夫獎積累諾貝爾獎熱度。

業內人士分析，這類「風向球」獎項對諾貝爾獎的「指示作用」有滯後性，若得獎者後續研究持續推動領域突破，得獎機率將進一步提升。

除張濤外，今年科睿唯安化學領域「引文桂冠獎」另有四位得主，分別是美國普林斯頓大學的 Clifford P. Brangwynne、德國馬克斯普朗克研究所的 Anthony A. Hyman,，與霍華 · 休斯醫學研究所的 Michael K. Rosen，三人透過跨學科研究確立「生物分子凝聚體」為細胞組織的基本原則，重塑了細胞生物學認知，並為神經退化性疾病、癌症研究開闢新徑。

此外，法蘭西公學院教授 Jean-Marie Tarascon 因為對永續電池系統的奠基性貢獻入選，綠色電池也是《化學世界》預測的今年熱門方向。

回顧近三年諾貝爾獎動態，2024 年聚焦蛋白質設計與結構預測，2023 年表彰量子點的發現與合成，2022 年則關注點擊化學與生物正交化學的突破。

無論最終花落誰家，今年的諾貝爾化學獎有望延續跨領域融合的脈絡，而張濤等華人科學家的入圍，更讓全球目光再度投向基礎研究與產業應用的深度連結。

「引文桂冠獎」自 2002 年設立以來，83 位得主最終獲得諾貝爾獎，其中 13 位當年即獲獎，平均間隔 4.86 年。以此推算，張濤近五年都將穩坐化學諾貝爾獎熱門席位。