盤中速報 - Astar大漲21.22%，報0.0295美元
Astar(ASTR)在過去 24 小時內漲幅超過21.22%，最新價格0.0295美元，總成交量達0.31億美元，總市值2.39億美元，目前市值排名第 88 名。
近 1 日最高價：0.0318美元，近 1 日最低價：0.0242美元，流通供給量：8,157,200,280。
Astar Network為Polkadot dApp樞紐，擔任Polkadot與多個Layer 1區塊鏈之間的通道。目標是建立支持 DeFi、NFT 和 DAO 的首要多鏈智能合約中心。 Astar Network 是提高 Polkadot擴展性和操作性的關鍵組件，在設計上不支持智能合約。作為一種 Substrate 區塊鏈，提供開發可擴展 dApp 和支持Layer 2 解決方案。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+35.24%
- 近 1 月：+23.14%
- 近 3 月：+31.09%
- 近 6 月：+22.56%
- 今年以來：-53.07%
