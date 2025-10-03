蜜雪跨界收購福鹿家將推現打鮮啤！分析師：能複製幸運咖規模化 但須防品控與競爭壓力

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-03 11:40

繼咖啡品牌「幸運咖」之後，蜜雪冰城 (02097-HK) 準備賣啤酒了，周三 (1 日) 宣布以人民幣 2.97 億元總價收購鮮啤福鹿家 53% 股權，將其納入非全資附屬公司，這一交易因「雪王」佈局精釀賽道引發市場高度關注。

本次交易分兩步驟完成，一是蜜雪以人民幣 2.856 億元現金認購鮮啤福鹿家（鄭州）企業管理有限公司新增註冊資本 690.17 萬元，交易完成後直接持有其擴大後總股本的 51%；其二，蜜雪與原股東趙傑簽訂協議，以 1120 萬元讓其持有的 2%，蜜雪完成 2 筆交易後合計持股比例達 53%，福鹿家正式成為其合併報表範圍內的非全資附屬公司。

值得關注的是，此次交易定價參考第三方評估結果。福鹿家截至 2025 年 8 月 31 日的股權市價評估區間為人民幣 2.447 億元至 2.766 億元，蜜雪總投入略高於評估上限。福鹿家實控人田海霞為蜜雪創辦人張洪超配偶，屬關聯人交易。

儘管涉及關聯屬性，蜜雪在公告中強調，交易定價已參照獨立第三方評估報告，並經公司內部關聯交易委員會審議通過，決策程序符合香港聯交所上市規則及公司章程，不存在損害中小股東利益的情形。目前，福鹿家僅公開門市數量與覆蓋範圍，未揭露具體營收及獲利數據。

福鹿家創立於 2021 年 7 月，主打現打精釀產品，涵蓋鮮啤酒、茶啤、果啤酒三大核心品類，擁有「狂炫砂糖橘」「金桔普洱啤酒等超 15 款 SKU，定價延續蜜雪親民策略。自首店開幕以來，門市已拓展至 1200 家，涵蓋全國 28 個省區市，重點佈局下沉市場。

對蜜雪而言，此次收購是其完善品類矩陣的關鍵一步。目前，中國精釀啤酒市場規模已從 2020 年的人民幣 200 億元增加到 2024 年的 800 億元，預計今年逼近千億，年複合成長率超 30%。

蜜雪 2025 年上半年財報顯示，營收 148.7 億元，年增 39.3%，淨利年增 44.1% 至 27.2 億元，全球門市總數達 5.3 萬家，幸運咖簽約門市已超 7000 家，多品牌策略初見成效。

控制鮮啤福鹿家，意味著蜜雪將消費場景從「白天茶飲咖啡」延伸至「夜間精釀」，形成全時段覆蓋。中國食品產業分析師朱丹蓬指出，福鹿家的加盟模式可直接嫁接蜜雪成熟的供應鏈，靠著中央工廠、倉儲物流及 5 萬餘家門市營運經驗，能快速降低原料採購、物流及管理成本，可望複製幸運咖的規模化路徑。

朱丹蓬分析，蜜雪此舉具備三重優勢；其一，價格帶契合，雙方均聚焦大眾市場，可實現客群共享與交叉引流；其二，加盟體系協同，蜜雪的加盟商資源與管理經驗能加速福鹿家擴張；其三，供應鏈賦能，集中採購與統一配送可維持平價優勢。

但挑戰同樣存在。朱丹蓬提醒，關聯交易需持續接受監管關注，福鹿家未來需通過營收、利潤增長證明交易價值，避免利益輸送質疑；其次，精釀現打模式對工藝、儲存、品控要求高，規模化擴張中保持品質穩定是運營考驗；最後，百威、青島等啤酒巨頭已加速佈局，品控要求高，規模化擴張中保持品質穩定是運營考驗；最後，百威、青島等啤酒巨頭已加速佈局精釀，蜜雪需快速幫助福鹿家。

從茶飲到咖啡再到精釀，蜜雪的類別擴張之路正越走越寬。此次控股鮮啤福鹿家，不僅是其「全時段消費」策略的落地，更凸顯在下沉市場與大眾消費領域，透過多品牌協同搶佔用戶心智的野心，未來能否將精釀打造成第三成長曲線，將是蜜雪面臨的關鍵考驗。