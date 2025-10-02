鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至72.83元，預估目標價為2225元

search icon



Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至72.83元，預估目標價為2225元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2025年EPS預估：中位數由72.24元上修至72.83元，其中最高估值82.39元，最低估值63.5元，預估目標價為2225元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值82.39(82.39)118.88112.36
最低值63.5(63.5)74.899.83
平均值72.04(71.92)94.33106.55
中位數72.83(72.24)93.21107.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值14,514,95018,856,28022,528,500
最低值11,000,00014,835,62016,965,500
平均值13,212,96015,949,44018,847,240
中位數13,465,00015,592,13017,047,730

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS51.5732.1937.8646.23
營業收入
(單位：新台幣千元)		8,081,0716,401,2675,248,3296,009,012

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

