鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至72.83元，預估目標價為2225元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2025年EPS預估：中位數由72.24元上修至72.83元，其中最高估值82.39元，最低估值63.5元，預估目標價為2225元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|82.39(82.39)
|118.88
|112.36
|最低值
|63.5(63.5)
|74.8
|99.83
|平均值
|72.04(71.92)
|94.33
|106.55
|中位數
|72.83(72.24)
|93.21
|107.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14,514,950
|18,856,280
|22,528,500
|最低值
|11,000,000
|14,835,620
|16,965,500
|平均值
|13,212,960
|15,949,440
|18,847,240
|中位數
|13,465,000
|15,592,130
|17,047,730
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|51.57
|32.19
|37.86
|46.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,081,071
|6,401,267
|5,248,329
|6,009,012
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
