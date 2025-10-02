鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.01元，預估目標價為77.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.06元下修至5.01元，其中最高估值5.39元，最低估值4.68元，預估目標價為77.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|5.39(5.39)
|6.8
|最低值
|4.68(4.68)
|6.04
|平均值
|5.05(5.1)
|6.37
|中位數
|5.01(5.06)
|6.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|80,040,000
|82,961,000
|最低值
|73,576,000
|80,237,000
|平均值
|76,334,140
|81,489,200
|中位數
|75,003,000
|81,327,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.7
|3.5
|6.71
|4.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|72,464,408
|67,078,773
|76,419,408
|63,053,656
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
