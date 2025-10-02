鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.01元，預估目標價為77.5元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.06元下修至5.01元，其中最高估值5.39元，最低估值4.68元，預估目標價為77.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值5.39(5.39)6.8
最低值4.68(4.68)6.04
平均值5.05(5.1)6.37
中位數5.01(5.06)6.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值80,040,00082,961,000
最低值73,576,00080,237,000
平均值76,334,14081,489,200
中位數75,003,00081,327,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.73.56.714.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		72,464,40867,078,77376,419,40863,053,656

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

