盤中速報 - Sui大漲9.93%，報3.48美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過9.93%，最新價格3.48美元，總成交量達1.57億美元，總市值122.31億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.5美元，近 1 日最低價：3.15美元，流通供給量：3,511,924,480。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.80%
- 近 1 月：+2.03%
- 近 3 月：+22.35%
- 近 6 月：+35.79%
- 今年以來：-23.70%
