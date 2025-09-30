追隨台積電！臺灣銀行插旗福岡 唯一跨足5大洲設營運據點台資銀行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-30 10:21

臺灣銀行東京分行福岡出張所於昨（29）日正式開業，象徵深耕日本市場，拓展九州地區金融服務版圖之新里程碑。開幕典禮由董事長凌忠嫄親率副總經理陳逸琳及高階主管團隊赴日主持。

臺灣銀行東京分行福岡出張所正式開業，董事長凌忠嫄(右2)及副總經理陳逸琳(左2)、國際部經理曹健行(右1)、東京分行福岡出張所所長黃崇韋(左1)共同揭牌。（圖：臺銀提供）

典禮現場嘉賓雲集，包括福岡市副市長中村英一、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、木原誠二等多位資深國會議員、福岡商工會議所會長谷川浩道、西日本鐵道株式會社會長倉富純男、台灣伊藤忠株式會社董事長桐山寛史、臺鍍科技董事長蕭勝彥、九州主要地方銀行總經理等台日重要政商人士、九州地方政府官員、工商界、僑界代表，以及台日重要企業客戶與金融機構共同見證，因公務不克到場之福岡縣知事服部誠太郎，以預錄影片方式表達祝賀，熊本縣知事木村敬亦特至會場祝賀，充分展現各界對臺灣銀行拓展九州市場的高度肯定與支持。

臺灣銀行秉持「建構領導銀行，佈局全球市場」之願景，持續拓展海外據點，為唯一於全球五大洲設有營運據點的臺資銀行，海外版圖涵蓋 11 家分行、1 家支行、1 家出張所及 10 家代表人辦事處，藉由全球策略性布局，積極拓展多元客群，深化與國際金融機構合作，提供具競爭力之整合金融服務。

凌忠嫄自上任以來，實地走訪多處海外據點，拜訪各地重要金融同業，深入瞭解市場特性，尋求合作商機，積極推動海外業務拓展，強調隨台灣產業加速全球布局，銀行亦須同步前行，提供全方位金融支持。台、日為重要貿易夥伴，商業合作密切，因應台積電熊本設廠帶動之台日半導體供應鏈進駐九州，福岡憑藉其經濟重鎮及交通樞紐之優勢，成為企業布局首選，臺灣銀行洞察趨勢，去 (2024) 年於福岡設立代表人辦事處，今年正式升格為出張所，期以金融實力及專業金融團隊，提供福岡、熊本等九州地區臺商與本地企業多元、靈活且具深度之金融服務，強化臺灣銀行於西日本之服務能量。

臺灣銀行自 1995 年設立東京分行以來，深耕日本市場 30 年，業務穩健成長，與當地金融機構建立穩固合作關係。未來，臺灣銀行將結合總行資源、東京分行營運基礎及福岡出張所成立，秉持國營銀行使命，致力成為台日金融與科技產業之重要橋梁，持續以行動支持臺灣企業拓展全球市場，共同服務臺商與日本企業，開創臺日金融合作新局。