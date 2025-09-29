盤中速報 - ORDI大跌10.22%，報7.97美元
鉅亨網新聞中心
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內跌幅超過10.22%，最新價格7.97美元，總成交量達0.16億美元，總市值1.67億美元，目前市值排名第 102 名。
近 1 日最高價：9.03美元，近 1 日最低價：7.77美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.30%
- 近 1 月：-10.03%
- 近 3 月：+13.53%
- 近 6 月：-5.59%
- 今年以來：-70.24%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大零幣大漲19.58%，報65.5美元
- 盤中速報 - AEVO大跌8.03%，報0.12美元
- 盤中速報 - BAKE大跌20.52%，報0.052美元
- 盤中速報 - Hifi Finance大跌20.97%，報0.13美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇