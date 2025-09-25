盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報6244.53點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間25日12:04，費城半導體下跌63.68點（或1.01%），暫報6244.53點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.77%
- 近 1 月：+9.62%
- 近 3 月：+20.29%
- 近 6 月：+38.4%
- 今年以來：+26.67%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌3.9%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.28%；科林研發(LRCX-US)下跌2.74%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌2.73%；連貫(COHR-US)下跌2.71%。
部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲3.39%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.01%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.6%；高通(QCOM-US)上漲1.6%；安森美半導體(ON-US)上漲1.43%。
