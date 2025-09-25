search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報6244.53點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間25日12:04，費城半導體下跌63.68點（或1.01%），暫報6244.53點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.77%
  • 近 1 月：+9.62%
  • 近 3 月：+20.29%
  • 近 6 月：+38.4%
  • 今年以來：+26.67%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌3.9%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌3.28%；科林研發(LRCX-US)下跌2.74%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌2.73%；連貫(COHR-US)下跌2.71%。

部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲3.39%；安謀控股公司(ARM-US)上漲2.01%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.6%；高通(QCOM-US)上漲1.6%；安森美半導體(ON-US)上漲1.43%。

費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6271.53-0.58%
美光科技159.15-4.36%
Onto Innovation Inc.131.82-3.59%
科林研發128.58-2.35%
萊迪思半導體72.72-2.23%
連貫106.46-2.59%
英特爾30.785+4.93%
安謀控股公司143.81+2.00%
邁威爾科技78.045+4.59%
高通172.8533+1.96%
安森美半導體50.99+1.13%

