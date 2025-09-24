鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過23.94億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-24 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅18.1%；GMX(GMX)24小時跌幅15.9%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅14%。

近一週漲幅：Reserve Rights(RSR)近一週漲幅22.9%；PEOPLE(PEOPLE)近一週漲幅21.3%；MANTRA(OM)近一週漲幅21%。