鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.57元，預估目標價為104元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.87元下修至4.57元，其中最高估值5.56元，最低估值4.16元，預估目標價為104元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.56(5.56)
|9.02
|8.99
|最低值
|4.16(4.16)
|6.01
|6.9
|平均值
|4.74(4.8)
|6.66
|7.9
|中位數
|4.57(4.87)
|6.26
|7.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35,001,000
|42,892,000
|42,168,000
|最低值
|32,400,000
|35,968,270
|39,612,000
|平均值
|33,838,170
|38,151,780
|40,487,720
|中位數
|34,290,000
|37,072,500
|40,085,450
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.26
|1.86
|4.94
|9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,377,677
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股高檔震盪量縮回檔，低估個股浮現重新布局契機：台積電、雙鴻、AES-KY、眾達-KY、昇陽半導體、新應材、台特化
- 大盤連三創新高！ADL連三跌！爆量長黑 資金逃？隱形飆股 誰是贏家？
- 〈台股開盤〉半導體展開幕 台積電衝上1200元 漲逾200點創24807點新高
- 盤中速報 - 聯茂(6213)急跌-4.24%報112.5元，成交7,809張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇