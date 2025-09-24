外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、南亞 (1303-TW)、永豐金 (2890-TW)、佳能 (2374-TW)、中信金 (2891-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、南亞 (1303-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中信金 (2891-TW)、凱基金 (2883-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、中信金 (2891-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、南亞 (1303-TW)、凱基金 (2883-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
台泥 (1101-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、南亞 (1303-TW)、凱基金 (2883-TW)
5. 外資當日 (23) 賣超的股票
南亞 (1303-TW)、凱基金 (2883-TW)、台泥 (1101-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)
