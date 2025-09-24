search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、南亞 (1303-TW)、永豐金 (2890-TW)、佳能 (2374-TW)、中信金 (2891-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、南亞 (1303-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、中信金 (2891-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、中信金 (2891-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、南亞 (1303-TW)、凱基金 (2883-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
台泥 (1101-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、南亞 (1303-TW)、凱基金 (2883-TW)


5. 外資當日 (23) 賣超的股票
南亞 (1303-TW)、凱基金 (2883-TW)、台泥 (1101-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
南亞38.9-2.26%
永豐金24.9+0.81%
佳能91.7+3.27%
中信金43.4+0.35%
凱基金15.05+0.33%
台泥23.5-1.05%
元大台灣5058.45+0.00%
期街口布蘭特正211.38+3.64%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中強短弱
佳能

68.18%

勝率
中強短弱
永豐金

75%

勝率

#當沖高手_強

中強短弱
佳能

68.18%

勝率

#法人看衰股

偏強
南亞

77.78%

勝率

#偏強機會股

中強短弱
永豐金

75%

勝率

#波段上揚股

中強短弱
永豐金

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty