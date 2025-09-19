盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報6215.33點
截至台北時間19日09:59，費城半導體下跌62.83點（或1%），暫報6215.33點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.72%
- 近 1 月：+8.69%
- 近 3 月：+19.56%
- 近 6 月：+36.81%
- 今年以來：+26.07%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌4.74%；英特爾(INTC-US)下跌3.63%；安森美半導體(ON-US)下跌2.41%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌2.37%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.2%。
部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.64%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.26%；輝達(NVDA-US)上漲0.17%；應用材料(AMAT-US)上漲0.16%。
