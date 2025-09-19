search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報6215.33點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間19日09:59，費城半導體下跌62.83點（或1%），暫報6215.33點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.72%
  • 近 1 月：+8.69%
  • 近 3 月：+19.56%
  • 近 6 月：+36.81%
  • 今年以來：+26.07%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌4.74%；英特爾(INTC-US)下跌3.63%；安森美半導體(ON-US)下跌2.41%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌2.37%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.2%。

部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.64%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.26%；輝達(NVDA-US)上漲0.17%；應用材料(AMAT-US)上漲0.16%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6195.42-1.32%
美光科技160.83-4.77%
英特爾29.8999-2.19%
安森美半導體50.56-2.45%
凌雲邏輯118.965-3.08%
超捷國際64.24-3.05%
邁威爾科技74.14-0.12%
艾司摩爾929.1+0.14%
輝達176.43+0.11%
應用材料189.21-0.29%

