盤中速報 - Worldcoin大漲8.1%，報1.62美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.1%，最新價格1.62美元，總成交量達1.05億美元，總市值31.53億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：1.63美元，近 1 日最低價：1.48美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.69%
- 近 1 月：+67.33%
- 近 3 月：+66.63%
- 近 6 月：+90.32%
- 今年以來：-28.47%
