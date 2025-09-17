search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至-1元，預估目標價為54元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-1.09元上修至-1元，其中最高估值3.56元，最低估值-2.11元，預估目標價為54元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.56(3.56)12.67.43
最低值-2.11(-2.11)0.081.68
平均值-0.84(-0.87)3.223.44
中位數-1(-1.09)2.372.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值67,547,00094,554,000101,303,650
最低值42,981,00043,448,00061,570,940
平均值51,636,45067,609,44074,922,780
中位數51,455,31064,682,50072,763,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-1.64-2.44.727.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,131,66729,892,30656,952,27585,604,158

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

