1. 投信累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、友達 (2409-TW)、強茂 (2481-TW)、台新新光金 (2887-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、友達 (2409-TW)、台新新光金 (2887-TW)、力成 (6239-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、友達 (2409-TW)、台新新光金 (2887-TW)、力成 (6239-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、友達 (2409-TW)、台新新光金 (2887-TW)、力成 (6239-TW)


5. 投信當日 (16) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、台新新光金 (2887-TW)、友達 (2409-TW)、鴻海 (2317-TW)
 

華邦電27.95+0.00%
南亞科69.1-0.14%
友達13.1+3.15%
強茂72.9-0.55%
台新新光金17.45-0.57%
力成148-0.34%
鴻海213.5-0.93%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#營收獲利增加

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#穩定獲利股

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#偏強機會股

偏強
友達

75.86%

勝率

