1. 外資累計賣超 5 日的股票
長榮航 (2618-TW)、寶成 (9904-TW)、神達 (3706-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、中石化 (1314-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
長榮航 (2618-TW)、神達 (3706-TW)、寶成 (9904-TW)、中鋼 (2002-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、光寶科 (2301-TW)、神達 (3706-TW)、長榮航 (2618-TW)、華晶科 (3059-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國巨 (2327-TW)、華邦電 (2344-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣50 (0050-TW)


5. 外資當日 (16) 賣超的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、彰銀 (2801-TW)、華晶科 (3059-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)
 

