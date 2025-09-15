search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 群益台灣精選高息(00919)次交易(16)日除息0.54元，參考價21.25元

鉅亨網新聞中心


群益台灣精選高息(00919-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.54元。

首日參考價為21.25元，相較今日收盤價21.79元，息值合計為0.54元，股息殖利率2.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 21.79 0.54 2.48% 0.0
2025/06/17 22.49 0.72 3.2% 0.0
2025/03/18 23.74 0.72 3.03% 0.0
2024/12/20 23.97 0.72 3.0% 0.0
2024/09/23 24.18 0.72 2.98% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

