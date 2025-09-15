盤後速報 - 群益台灣精選高息(00919)次交易(16)日除息0.54元，參考價21.25元
鉅亨網新聞中心
群益台灣精選高息(00919-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.54元。
首日參考價為21.25元，相較今日收盤價21.79元，息值合計為0.54元，股息殖利率2.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|21.79
|0.54
|2.48%
|0.0
|2025/06/17
|22.49
|0.72
|3.2%
|0.0
|2025/03/18
|23.74
|0.72
|3.03%
|0.0
|2024/12/20
|23.97
|0.72
|3.0%
|0.0
|2024/09/23
|24.18
|0.72
|2.98%
|0.0
