盤中速報 - Bonk大跌8.9%，報0美元
鉅亨網新聞中心
Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過8.9%，最新價格0美元，總成交量達0.55億美元，總市值20.02億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：80,841,339,109,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+23.83%
- 近 1 月：+9.28%
- 近 3 月：+76.71%
- 近 6 月：+139.47%
- 今年以來：-12.39%
