鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過23.17億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-11 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Numeraire(NMR)24小時跌幅19.4%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅20.2%；Pixels(PIXEL)24小時跌幅15.8%。

近一週漲幅：Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅15.4%；量子鏈幣(QTUM)近一週漲幅5.93%；SUN(SUN)近一週漲幅5.08%。