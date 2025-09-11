鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.93億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格113,937.42美元，24小時漲跌幅+2.37%；以太幣(ETH)現報價格4,375.11美元，24小時漲跌幅+1.42%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達21.93億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達19.63億美元；USDC(USDC)24小時成交量達19.34億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅246%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅28.3%；BounceBit(BB)24小時跌幅18%。
近一週漲幅：Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅15.4%；量子鏈幣(QTUM)近一週漲幅5.93%；SUN(SUN)近一週漲幅5.08%。
近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅168%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅115%；Arkham(ARKM)近一週跌幅35%。
