鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.93億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格113,937.42美元，24小時漲跌幅+2.37%；以太幣(ETH)現報價格4,375.11美元，24小時漲跌幅+1.42%。

亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達21.93億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達19.63億美元；USDC(USDC)24小時成交量達19.34億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅246%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅28.3%；BounceBit(BB)24小時跌幅18%。


近一週漲幅：Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅15.4%；量子鏈幣(QTUM)近一週漲幅5.93%；SUN(SUN)近一週漲幅5.08%。

近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅168%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅115%；Arkham(ARKM)近一週跌幅35%。

