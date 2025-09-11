鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.93億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-11 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅246%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅28.3%；BounceBit(BB)24小時跌幅18%。

近一週漲幅：Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅15.4%；量子鏈幣(QTUM)近一週漲幅5.93%；SUN(SUN)近一週漲幅5.08%。