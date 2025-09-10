search icon



盤後速報 - 信音(6126)次交易(11)日除息0.76元，參考價26.79元

鉅亨網新聞中心


信音(6126-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.76元。

首日參考價為26.79元，相較今日收盤價27.55元，息值合計為0.76元，股息殖利率2.75%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/11 27.55 0.7573 2.75% 0.0
2024/09/16 30.8 1.081 3.51% 0.0
2023/09/21 30.35 1.2 3.95% 0.0
2022/07/20 20.55 1.3326 6.48% 0.0
2021/07/08 25.55 1.4 5.48% 0.0

