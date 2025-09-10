盤後速報 - 信音(6126)次交易(11)日除息0.76元，參考價26.79元
鉅亨網新聞中心
信音(6126-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.76元。
首日參考價為26.79元，相較今日收盤價27.55元，息值合計為0.76元，股息殖利率2.75%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/11
|27.55
|0.7573
|2.75%
|0.0
|2024/09/16
|30.8
|1.081
|3.51%
|0.0
|2023/09/21
|30.35
|1.2
|3.95%
|0.0
|2022/07/20
|20.55
|1.3326
|6.48%
|0.0
|2021/07/08
|25.55
|1.4
|5.48%
|0.0
