盤中速報 - Sleepless AI大跌8.58%，報0.15美元
鉅亨網新聞中心
Sleepless AI(AI)在過去 24 小時內跌幅超過8.58%，最新價格0.15美元，總成交量達0.39億美元，總市值0.58億美元，目前市值排名第 169 名。
近 1 日最高價：0.2美元，近 1 日最低價：0.15美元，流通供給量：382,562,498。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+27.07%
- 近 1 月：+15.96%
- 近 3 月：+3.07%
- 近 6 月：-7.72%
- 今年以來：-73.38%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - BAKE大漲175.92%，報0.097美元
- 盤中速報 - BAKE大漲176.64%，報0.097美元
- 盤中速報 - Sleepless AI大跌10.15%，報0.15美元
- 盤中速報 - Sleepless AI大漲8.87%，報0.16美元
下一篇