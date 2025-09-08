〈走進中國〉俄羅斯將對等實施對中國免簽 國慶假期赴俄旅遊將迎高峰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-08 05:00

據《央視》上周五（5 日）報導，俄羅斯總統普丁在東方經濟論壇全會上表示，俄羅斯相應將對等實施對中國免簽政策。

俄羅斯將對等實施對中國免簽，國慶假期赴俄旅遊將迎高峰。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，中國旅遊業界認為，上述免簽政策將吸引更多中國遊客前往俄羅斯旅行，今年國慶假期，俄羅斯將迎來中國遊客新一輪出遊高峰。

9 月 5 日，俄羅斯可能對華對等免簽的相關消息發布後 1 小時內，同程旅行平台上有關俄羅斯旅遊商品的瞬時搜索量較上月同期暴增 6 倍多。

2025 年 1 至 8 月，同程旅行平台上中國主要城市飛俄羅斯的機票預訂熱度年增逾 20%，其中以莫斯科、聖彼得堡、摩爾曼斯克、喀山等目的地熱度最高。

近年來，俄羅斯一直位居中國民眾出境遊前十大熱門目的地。今年以來，同程旅行平台俄羅斯度假商品主要以莫斯科、聖彼得堡、喀山三地熱門景點組合的跟團遊線路熱度最高。

去哪兒指數的數據顯示，以莫斯科、聖彼得堡為目的地的機票搜索量周增長翻番。北京到聖彼得堡的機票搜索量周激增 3 倍。

去哪兒表示，今年暑期俄羅斯是深受中國遊客歡迎的目的地之一，在此次免簽政策加持下，國慶期間前往俄羅斯遊玩的旅客有望大幅增加。

春秋旅遊表示，看到上述免簽政策後，非常有信心未來中俄跨境遊業務量將明顯提升，接下來的假期，無論是俄羅斯遊客來華還是中國遊客赴俄羅斯旅遊，都會大幅增長。

途牛表示，俄羅斯一直以來便是用戶出境遊熱門選擇，長期位居途牛出境長線遊熱門目的地榜單前列。莫斯科紅場、克里姆林宮、瓦西裡升天教堂，聖彼得堡的夏宮、冬宮、葉卡捷琳娜宮、涅瓦河以及金環三鎮（謝爾蓋耶夫鎮、蘇茲達爾鎮、弗拉基米爾鎮）、貝加爾湖、伏爾加河等聞名遐邇的指標景點備受中國遊客青睞。