鉅亨速報 - Factset 最新調查：公共存儲(PSA-US)EPS預估下修至8.95元，預估目標價為323.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對公共存儲(PSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元下修至8.95元，其中最高估值9.95元，最低估值8.84元，預估目標價為323.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.95(10.01)
|10.67
|11.52
|12.35
|最低值
|8.84(8.84)
|10.28
|11
|12.35
|平均值
|9.29(9.41)
|10.42
|11.2
|12.35
|中位數
|8.95(9.37)
|10.34
|11.1
|12.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.99億
|51.52億
|54.81億
|58.13億
|最低值
|47.98億
|49.83億
|52.83億
|58.13億
|平均值
|48.24億
|50.56億
|53.77億
|58.13億
|中位數
|48.15億
|50.54億
|53.67億
|58.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.29
|9.87
|23.50
|11.06
|10.64
|營業收入
|29.15億
|34.16億
|41.82億
|45.18億
|46.96億
詳細資訊請看美股內頁：
公共存儲(PSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
