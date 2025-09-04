鉅亨速報 - Factset 最新調查：公共存儲(PSA-US)EPS預估下修至8.95元，預估目標價為323.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共5位分析師，對公共存儲(PSA-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元下修至8.95元，其中最高估值9.95元，最低估值8.84元，預估目標價為323.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.95(10.01)10.6711.5212.35
最低值8.84(8.84)10.281112.35
平均值9.29(9.41)10.4211.212.35
中位數8.95(9.37)10.3411.112.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值48.99億51.52億54.81億58.13億
最低值47.98億49.83億52.83億58.13億
平均值48.24億50.56億53.77億58.13億
中位數48.15億50.54億53.67億58.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.299.8723.5011.0610.64
營業收入29.15億34.16億41.82億45.18億46.96億

詳細資訊請看美股內頁：
公共存儲(PSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

