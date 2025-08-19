search icon



盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲6.35%，報187.35美元

鉅亨網新聞中心


Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間19日21:30股價上漲11.18美元，報187.35美元，漲幅6.35%，成交量1,028,018（股），盤中最高價188.02美元、最低價187.35美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.76%
  • 近 1 月：-10.02%
  • 近 3 月：-8.71%
  • 近 6 月：-15.42%
  • 今年以來：-3.18%

S&P 5006443.81-0.08%
道瓊指數45183.600.61%
NASDAQ21489.49-0.65%
費城半導體5756.68-0.34%
Palo Alto Networks Inc184.825+4.91%

