盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲6.35%，報187.35美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間19日21:30股價上漲11.18美元，報187.35美元，漲幅6.35%，成交量1,028,018（股），盤中最高價188.02美元、最低價187.35美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.76%
- 近 1 月：-10.02%
- 近 3 月：-8.71%
- 近 6 月：-15.42%
- 今年以來：-3.18%
