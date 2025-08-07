search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲2.27%，報5676.09點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間07日09:30，費城半導體上漲125.79點（或2.27%），暫報5676.09點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.1%
  • 近 1 月：-1.71%
  • 近 3 月：+28.74%
  • 近 6 月：+8.99%
  • 今年以來：+11.45%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲6.35%；博通(AVGO-US)上漲2.98%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.57%；超微半導體(AMD-US)上漲2.28%；連貫(COHR-US)上漲1.47%。

部分成分股表現相對疲軟，凌雲邏輯(CRUS-US)下跌7.35%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.01%；泰瑞達(TER-US)下跌1.92%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.71%；英特格(ENTG-US)下跌1.51%。

