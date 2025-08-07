盤中速報 - 費城半導體大漲2.27%，報5676.09點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間07日09:30，費城半導體上漲125.79點（或2.27%），暫報5676.09點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.1%
- 近 1 月：-1.71%
- 近 3 月：+28.74%
- 近 6 月：+8.99%
- 今年以來：+11.45%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領漲。格羅方德(GFS-US)上漲6.35%；博通(AVGO-US)上漲2.98%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.57%；超微半導體(AMD-US)上漲2.28%；連貫(COHR-US)上漲1.47%。
部分成分股表現相對疲軟，凌雲邏輯(CRUS-US)下跌7.35%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.01%；泰瑞達(TER-US)下跌1.92%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.71%；英特格(ENTG-US)下跌1.51%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大跌5.06%，報274.7美元
- 盤中速報 - 安可(AMKR-US)大漲5.04%，報23.33美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5.01%，報171.29美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.23%，報410.99美元
下一篇