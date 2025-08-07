鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為120.00元
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根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.43元，其中最高估值1.62元，最低估值0.99元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.62(1.62)
|2.18
|3.21
|3.41
|最低值
|0.99(0.99)
|1.2
|1.88
|2.39
|平均值
|1.41(1.4)
|1.79
|2.4
|2.86
|中位數
|1.43(1.41)
|1.79
|2.37
|2.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|113.72億
|151.39億
|188.67億
|198.00億
|最低值
|106.83億
|122.37億
|148.18億
|190.32億
|平均值
|109.81億
|132.57億
|160.89億
|194.24億
|中位數
|109.40億
|131.86億
|159.41億
|194.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.27
|2.34
|-2.73
|0.10
|1.57
|營業收入
|29.29億
|46.12億
|56.00億
|70.60億
|88.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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