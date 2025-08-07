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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為120.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.43元，其中最高估值1.62元，最低估值0.99元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.62(1.62)2.183.213.41
最低值0.99(0.99)1.21.882.39
平均值1.41(1.4)1.792.42.86
中位數1.43(1.41)1.792.372.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值113.72億151.39億188.67億198.00億
最低值106.83億122.37億148.18億190.32億
平均值109.81億132.57億160.89億194.24億
中位數109.40億131.86億159.41億194.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.272.34-2.730.101.57
營業收入29.29億46.12億56.00億70.60億88.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHOP

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