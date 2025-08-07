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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blackstone Secured Lending Fund.(BXSL-US)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為32.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Blackstone Secured Lending Fund.(BXSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元下修至3.16元，其中最高估值3.28元，最低估值2.92元，預估目標價為32.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.28(3.3)3.22.58
最低值2.92(3.06)2.722.58
平均值3.14(3.2)2.992.58
中位數3.16(3.22)3.062.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值14.59億16.46億16.00億
最低值13.66億13.90億16.00億
平均值14.17億14.60億16.00億
中位數14.26億14.26億16.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.293.192.443.653.45
營業收入3.85億6.32億8.88億11.37億13.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Blackstone Secured Lending Fund.(BXSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBXSL

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