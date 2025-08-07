鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blackstone Secured Lending Fund.(BXSL-US)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為32.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Blackstone Secured Lending Fund.(BXSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.22元下修至3.16元，其中最高估值3.28元，最低估值2.92元，預估目標價為32.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.28(3.3)
|3.2
|2.58
|最低值
|2.92(3.06)
|2.72
|2.58
|平均值
|3.14(3.2)
|2.99
|2.58
|中位數
|3.16(3.22)
|3.06
|2.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.59億
|16.46億
|16.00億
|最低值
|13.66億
|13.90億
|16.00億
|平均值
|14.17億
|14.60億
|16.00億
|中位數
|14.26億
|14.26億
|16.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.29
|3.19
|2.44
|3.65
|3.45
|營業收入
|3.85億
|6.32億
|8.88億
|11.37億
|13.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Blackstone Secured Lending Fund.(BXSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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