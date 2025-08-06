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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾奕康ACM-US的目標價調升至130.5元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾奕康(ACM-US)提出目標價估值：中位數由126元上修至130.5元，調升幅度3.57%。其中最高估值145元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予艾奕康評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀1位。

艾奕康今(6日)收盤價為119元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ACM市場預估目標價

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