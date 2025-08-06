拜耳大裁員！1年半砍1.16萬職位 未來還會繼續

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-06 23:27

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根據《金融時報》周三 (6 日) 報導，德德國醫藥化工集團拜耳 (BAYRY-US) 展開大規模重組計畫，自去年初以來已裁員逾 1.16 萬人，幅度逾 10%，執行長 Bill Anderson 表示未來 18 個月還會進一步裁員。

拜耳推動大規模重組計畫，自去年來已裁員逾1.16萬人，未來18個月還將進一步削減人力。(圖:Shutterstock)

拜耳周三公布季度業績時表示，自去年年初推動組織改革以來，總員工數已從 10.12 萬名全職員工減至 8.96 萬人，主要砍掉管理階層和行政職務。

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Anderson 表示預期「未來 18 個月左右還會有額外的員工削減」，但拒絕設定明確目標。

拜耳在第二季多項藥品需求超出預期後，上調全年獲利預測，包括暢銷抗凝血劑 Xarelto 和眼科治療藥物 Eylea 等產品表現亮眼。

不過，拜耳農作物保護部門持續受到除草劑和殺菌劑價格下跌拖累，面臨學名藥競爭加劇和市場需求疲軟雙重壓力。該部門也承擔與孟山都 (Monsanto) 舊產品相關的新訴訟成本。

拜耳周三股價下跌逾 7%，但今年以來仍上漲約三分之一。

公司表示已預留 63 億歐元準備金，用於處理與除草劑相關的訴訟，包括在美國達成新的和解協議，並額外撥備 12 億歐元應對其他法律風險。儘管達成和解，仍有 6.1 萬名原告指控該除草劑導致癌症，拜耳持續否認這項指控。