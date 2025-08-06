利益分歧太大！金融時報：中國整併晶片產業受挫

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-06 10:42

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中國政府正努力將國內分散的半導體產業整併成少數幾家能夠與歐美大型競爭對手競爭的全國性龍頭企業，但目前這項計畫仍面臨阻礙。

中國政府正努力將國內分散的半導體產業整併成少數幾家能夠與歐美大型競爭對手競爭的全國性龍頭企業。（圖：Shutterstock）

據英國《金融時報》周二（5 日）報導，多位知情人士透露，今年早些時候，中國政府召集一批中國晶片設備製造商，討論一項潛在超級整併計畫，將不同技術整合成一家由政府支持的巨頭。

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這項由國家發展和改革委員會牽頭的合併計畫，是整合中國半導體產業的一部分。在美國持續實施對中出口管制措施的背景下，中國政府認為鞏固國內晶片產業至關重要。

然而，消息人士表示，由於各大企業和投資者在所有權結構和估值方面意見喬不攏，晶片製造設備集團之間的談判陷入僵局。

一位了解談判情況的人士表示：「利益分歧太大，潛在賣家不願虧本出售，買家不願溢價買下。」

另一位知情人士說道，談判仍在進行，但不太可能像政府最初設想那樣實現大規模整合。

儘管北京的行動面臨一些障礙，但交易數量增加表明，中國在整併半導體行業方面取得一些進展。