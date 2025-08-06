鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-4.08元，預估目標價為28.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.94元下修至-4.08元，其中最高估值-3.76元，最低估值-5.26元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.76(-3.76)
|-1.76
|-2
|-4.29
|最低值
|-5.26(-5.26)
|-7.31
|-8.91
|-9.75
|平均值
|-4.15(-4.1)
|-5.04
|-6.19
|-7.02
|中位數
|-4.08(-3.94)
|-4.64
|-6.87
|-7.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|156.52億
|158.54億
|164.79億
|159.13億
|最低值
|150.10億
|143.09億
|136.00億
|130.98億
|平均值
|152.09億
|149.68億
|149.66億
|141.40億
|中位數
|151.75億
|149.61億
|153.15億
|137.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.41
|0.81
|2.11
|-6.28
|-0.44
|營業收入
|18.88億
|19.86億
|19.98億
|170.16億
|158.26億
詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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