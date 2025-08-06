search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-4.08元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.94元下修至-4.08元，其中最高估值-3.76元，最低估值-5.26元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.76(-3.76)-1.76-2-4.29
最低值-5.26(-5.26)-7.31-8.91-9.75
平均值-4.15(-4.1)-5.04-6.19-7.02
中位數-4.08(-3.94)-4.64-6.87-7.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值156.52億158.54億164.79億159.13億
最低值150.10億143.09億136.00億130.98億
平均值152.09億149.68億149.66億141.40億
中位數151.75億149.61億153.15億137.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.410.812.11-6.28-0.44
營業收入18.88億19.86億19.98億170.16億158.26億

詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSATS

相關行情

台股首頁我要存股
艾科思達26.73+1.52%

延伸閱讀



Empty