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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為64.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元下修至2.14元，其中最高估值2.6元，最低估值2.05元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.6(2.6)3.262.953.36
最低值2.05(2.07)2.192.483
平均值2.17(2.18)2.452.733.17
中位數2.14(2.18)2.42.773.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值131.97億147.82億160.94億111.78億
最低值98.71億96.62億102.10億111.78億
平均值117.99億126.91億136.54億111.78億
中位數120.03億129.12億138.60億111.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.171.241.672.601.82
營業收入77.19億105.72億113.52億99.51億107.53億

詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMB

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