鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉斯(WMB-US)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為64.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對威廉斯(WMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元下修至2.14元，其中最高估值2.6元，最低估值2.05元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.6(2.6)
|3.26
|2.95
|3.36
|最低值
|2.05(2.07)
|2.19
|2.48
|3
|平均值
|2.17(2.18)
|2.45
|2.73
|3.17
|中位數
|2.14(2.18)
|2.4
|2.77
|3.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|131.97億
|147.82億
|160.94億
|111.78億
|最低值
|98.71億
|96.62億
|102.10億
|111.78億
|平均值
|117.99億
|126.91億
|136.54億
|111.78億
|中位數
|120.03億
|129.12億
|138.60億
|111.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.17
|1.24
|1.67
|2.60
|1.82
|營業收入
|77.19億
|105.72億
|113.52億
|99.51億
|107.53億
詳細資訊請看美股內頁：
威廉斯(WMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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