鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健EHC-US的目標價調升至135元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對恩康博思保健(EHC-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至135元，調升幅度3.85%。其中最高估值145元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予恩康博思保健評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。
恩康博思保健今(6日)收盤價為113.88元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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