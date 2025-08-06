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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allison Transmission控股ALSN-US的目標價調降至98.5元，幅度約6.19%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Allison Transmission控股(ALSN-US)提出目標價估值：中位數由105元下修至98.5元，調降幅度6.19%。其中最高估值129元，最低估值84元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Allison Transmission控股評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Allison Transmission控股今(6日)收盤價為86.42元。近5日股價下跌6.19%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ALSN市場預估目標價

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Allison Transmission控股86.42-1.80%

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