鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為15.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.61元，其中最高估值0.66元，最低估值0.55元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.66(0.66)
|1.05
|1.45
|1.24
|最低值
|0.55(0.55)
|0.7
|0.8
|0.86
|平均值
|0.62(0.62)
|0.84
|1.07
|1.05
|中位數
|0.61(0.62)
|0.82
|1.05
|1.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|178.24億
|186.36億
|236.60億
|189.02億
|最低值
|167.36億
|175.28億
|180.67億
|185.78億
|平均值
|173.19億
|181.56億
|192.41億
|187.40億
|中位數
|174.39億
|182.17億
|184.93億
|187.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|1.27
|1.49
|1.76
|0.99
|營業收入
|260.39億
|334.26億
|235.52億
|246.94億
|198.45億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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