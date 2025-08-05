鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brown & Brown, Inc.BRO-US的目標價調降至108元，幅度約6.9%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Brown & Brown, Inc.(BRO-US)提出目標價估值：中位數由116元下修至108元，調降幅度6.9%。其中最高估值130元，最低估值87元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Brown & Brown, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀1位。
Brown & Brown, Inc.今(5日)收盤價為92.7元。近5日股價下跌6.9%，標普指數下跌0.94%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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