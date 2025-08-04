search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brown & Brown, Inc.BRO-US的目標價調降至116元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Brown & Brown, Inc.(BRO-US)提出目標價估值：中位數由120元下修至116元，調降幅度3.33%。其中最高估值130元，最低估值87元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Brown & Brown, Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Brown & Brown, Inc.今(4日)收盤價為92.22元。近5日股價下跌3.33%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BRO市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Brown & Brown, Inc.92.22+0.93%

延伸閱讀



Empty