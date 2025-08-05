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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Modine Manufacturing Co.(MOD-US)EPS預估上修至4.74元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Modine Manufacturing Co.(MOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.65元上修至4.74元，其中最高估值4.9元，最低估值4.4元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.9(4.9)6.757.75
最低值4.4(4.4)5.797.75
平均值4.68(4.64)6.117.75
中位數4.74(4.65)67.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值29.50億36.73億39.03億
最低值27.99億31.06億39.03億
平均值28.72億33.58億39.03億
中位數28.72億33.51億39.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.111.622.903.033.42
營業收入18.08億20.51億22.98億24.08億25.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Modine Manufacturing Co.(MOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMOD

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