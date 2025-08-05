鉅亨速報 - Factset 最新調查：Modine Manufacturing Co.(MOD-US)EPS預估上修至4.74元，預估目標價為150.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Modine Manufacturing Co.(MOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.65元上修至4.74元，其中最高估值4.9元，最低估值4.4元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.9(4.9)
|6.75
|7.75
|最低值
|4.4(4.4)
|5.79
|7.75
|平均值
|4.68(4.64)
|6.11
|7.75
|中位數
|4.74(4.65)
|6
|7.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.50億
|36.73億
|39.03億
|最低值
|27.99億
|31.06億
|39.03億
|平均值
|28.72億
|33.58億
|39.03億
|中位數
|28.72億
|33.51億
|39.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.11
|1.62
|2.90
|3.03
|3.42
|營業收入
|18.08億
|20.51億
|22.98億
|24.08億
|25.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Modine Manufacturing Co.(MOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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