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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伯瑞(BIO-US)EPS預估上修至10.12元，預估目標價為330.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對伯瑞(BIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.6元上修至10.12元，其中最高估值10.36元，最低估值9.03元，預估目標價為330.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.36(9.23)11.513.115
最低值9.03(8.15)9.6810.9115
平均值9.95(8.65)10.8211.9615
中位數10.12(8.6)10.9311.9315

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.12億27.24億28.59億30.05億
最低值25.76億26.44億27.32億30.05億
平均值25.96億26.89億27.93億30.05億
中位數25.97億26.93億28.03億30.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS127.86142.33-121.79-21.82-65.36
營業收入25.46億29.23億28.02億26.71億25.67億

詳細資訊請看美股內頁：
伯瑞(BIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIO

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