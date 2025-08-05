鉅亨速報 - Factset 最新調查：伯瑞(BIO-US)EPS預估上修至10.12元，預估目標價為330.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對伯瑞(BIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.6元上修至10.12元，其中最高估值10.36元，最低估值9.03元，預估目標價為330.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.36(9.23)
|11.5
|13.1
|15
|最低值
|9.03(8.15)
|9.68
|10.91
|15
|平均值
|9.95(8.65)
|10.82
|11.96
|15
|中位數
|10.12(8.6)
|10.93
|11.93
|15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.12億
|27.24億
|28.59億
|30.05億
|最低值
|25.76億
|26.44億
|27.32億
|30.05億
|平均值
|25.96億
|26.89億
|27.93億
|30.05億
|中位數
|25.97億
|26.93億
|28.03億
|30.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|127.86
|142.33
|-121.79
|-21.82
|-65.36
|營業收入
|25.46億
|29.23億
|28.02億
|26.71億
|25.67億
詳細資訊請看美股內頁：
伯瑞(BIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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