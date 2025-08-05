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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾特工業(GTLS-US)EPS預估下修至11.39元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對查爾特工業(GTLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.66元下修至11.39元，其中最高估值12.3元，最低估值9.93元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.3(12.3)15.7417.9
最低值9.93(9.93)13.2213.78
平均值11.36(11.43)14.3615.75
中位數11.39(11.66)14.515.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.00億51.86億57.55億60.30億
最低值44.93億46.69億47.60億49.98億
平均值45.79億50.10億53.18億55.14億
中位數45.71億50.15億54.00億55.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.451.440.540.434.10
營業收入11.77億13.18億16.12億33.53億41.60億

詳細資訊請看美股內頁：
查爾特工業(GTLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGTLS

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