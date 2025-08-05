鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾特工業(GTLS-US)EPS預估下修至11.39元，預估目標價為210.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對查爾特工業(GTLS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.66元下修至11.39元，其中最高估值12.3元，最低估值9.93元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.3(12.3)
|15.74
|17.9
|最低值
|9.93(9.93)
|13.22
|13.78
|平均值
|11.36(11.43)
|14.36
|15.75
|中位數
|11.39(11.66)
|14.5
|15.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.00億
|51.86億
|57.55億
|60.30億
|最低值
|44.93億
|46.69億
|47.60億
|49.98億
|平均值
|45.79億
|50.10億
|53.18億
|55.14億
|中位數
|45.71億
|50.15億
|54.00億
|55.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.45
|1.44
|0.54
|0.43
|4.10
|營業收入
|11.77億
|13.18億
|16.12億
|33.53億
|41.60億
詳細資訊請看美股內頁：
查爾特工業(GTLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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