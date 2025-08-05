〈陸股盤後〉 中國7月服務業PMI回升至52.6 滬指再度站上3,600點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-05 16:30

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中國股市三大指數周二（5 日）收盤同步走高，滬指再度站上 3,600 點，中國 7 月服務業加快擴張步伐，需求提振新業務訂單增長，銷售費用半年來首次增長，企業信心回升至 3 月以來最高水準。

中國7月服務業PMI回升至52.6，滬指再度站上3,600點。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 0.96% 報 3,617.6 點，深證成指漲 0.59% 報 11,106.96 點，創業板指漲 0.39% 報 2,343.38 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.6161 兆元。

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盤面上看，保險、銀行、汽車類股走高，煤炭、家電、券商、房地產、釀酒、鋼鐵族群上揚。

據《華爾街見聞》報導，標普全球周二公布的數據顯示，中國 7 月標普全球服務業採購經理人指數（PMI）為 52.6，前值為 50.6，擴張速度寫下一年多來最快，連續 31 個月保持在擴張區間。

7 月綜合 PMI 為 50.8，不如前值的 51.3，但連續第二個月處於擴張區間。

受訪服務業企業普遍表示，新增業務支持今年下半年活動量增長。新訂單增加非常穩固，是有紀錄以來最快的一年，企業將這種回升歸因於基礎需求條件改善和業務向好。

此外，外部需求三個月來首次回升，旅遊活動增加和貿易條件更加穩定的報告帶動新出口業務量實現 2 月以來最快增長。

就業方面，工作負荷增加和信心提升促使服務業公司在 7 月增聘員工。同時，勞動力產能擴張促使積壓工作量增長有所放緩。

隨著新增業務和活動量增加，整體企業信心有所改善。服務業界樂觀度升至四個月來最高，但仍遠低於長期均值。

標普全球市場情報經濟學副總監 Jingyi Pan 表示：「服務業在進入下半年時加速增長。更好的需求狀況支撐了最新一輪活動增長，這顯著包括更強勁外部需求，正如過去三個月中首次增加的新出口業務所凸顯的那樣。」