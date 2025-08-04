鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股SIRI-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對星XM控股(SIRI-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值29元，最低估值18元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予星XM控股評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀6位。
星XM控股今(4日)收盤價為21.595元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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