search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：星XM控股SIRI-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對星XM控股(SIRI-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值29元，最低估值18元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予星XM控股評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀6位。

星XM控股今(4日)收盤價為21.595元。近5日股價下跌4.55%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SIRI市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
星XM控股21.555+1.77%

延伸閱讀



Empty