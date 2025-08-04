鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調升至100元，幅度約17.65%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至100元，調升幅度17.65%。其中最高估值105元，最低估值68.04元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予nVent Electric plc評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。
nVent Electric plc今(4日)收盤價為89.77元。近5日股價上漲17.65%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調升至79元，幅度約3.27%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為31.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至3.28元，預估目標價為100.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估上修至3.25元，預估目標價為300.00元
下一篇