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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調升至100元，幅度約17.65%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至100元，調升幅度17.65%。其中最高估值105元，最低估值68.04元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予nVent Electric plc評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。

nVent Electric plc今(4日)收盤價為89.77元。近5日股價上漲17.65%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NVT市場預估目標價

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nVent Electric plc89.77+14.5%

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